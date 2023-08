Frosinone, test col Cosenza verso il Napoli: le formazioni ufficiali, Di Francesco attende rinforzi

Il Frosinone, primo avversario del Napoli in campionato, scenderà in campo oggi in amichevole contro il Cosenza.

TuttoNapoli.net © foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Il Frosinone, primo avversario del Napoli in campionato, scenderà in campo oggi in amichevole contro il Cosenza. Eusebio Di Francesco e Fabio Caserta hanno diramato le formazioni ufficiali della sfida. In casa gialloblù cambia il centravanti: Borrelli viene preferito a Cuni, con Baez e Caso ai lati. Novità anche a centrocampo, dove gioca Gelli insieme a Mazzitelli e Harroui. Di seguito gli undici scelti dai due allenatori. FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. A disposizione: Palmisani, Klitten, Macej, Szyminski, Kujabi, Haoudi, Brescianini, Garritano, Cuni, Bidaoui, Kvernadze, Selvini Allenatore: Eusebio Di Francesco COSENZA (4-1-4-1) Micai, Martino, Venturi, Meroni (VC), Calò, D'Orazio, Mazzocchi, Zuccon, D’Urso, Tutino, Arioli. A disposizione: Marson, Rispoli, Rigione, Occhiuto, Zilli,Teyou, Martino, Occhiuto, Prestianni, Maresca, Finito, Voca, Cubretovic, Cimino Allenatore: Fabio Caserta.