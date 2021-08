Fu vicino al Napoli, ora lo vuole Sarri: novità su Zaccagni

L'addio di Correa è in via di perfezionamento, e ora Sarri aspetta un rinforzo in attacco. Kostic resta un'ipotesi, secondo il Corriere dello Sport, ma non sono escluse sorprese. Ieri è infatti emersa la candidatura di Mattia Zaccagni: il fantasista nato a Cesena non ha ancora rinnovato il contratto con il Verona, potrebbe costare non più di 10-15 milioni, e l'operazione potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra Lotito e Setti. Per l'esterno serbo, invece, l'Eintracht (che lo valuta 18 milioni) ha fatto sapere alla Lazio di avere fretta: acquistare il classe '92 significherebbe occupare uno slot da extracomunitario, e dunque rinunciare a Kamenovic, già preso dal Cukaricki e registrato alla FIFA, in attesa di deposito.