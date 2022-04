Furia Juve su Irrati, a Torino vince l'Inter 1-0: termina la striscia bianconera

La Juventus cade in casa contro l'Inter e dice addio al sogno scudetto.

La Juventus cade in casa contro l'Inter e dice addio al sogno scudetto. All'Allianz Stadium vincono i nerazzurri 1-0. Nel primo tempo meglio la Juve che crea diverse occasioni ma non riesce a sbloccare il match. Sul finale della prima frazione succede di tutto: Dumfries rimane a terra in area dopo un contatto con Morata, leggero pestone da parte dello spagnolo con l'arbitro che non dà il rigore ma poi viene richiamato dal Var. Irrati dopo il review al VAR fischia il penalty tra le proteste bianconere. Dal dischetto Calhanoglu si fa ipnotizzare da Szczeny che para, ma sulla respinta il turco ribadisce in gol. Rete prima annullata da Irrati, che però richiamato dal Var fa ripetere: De Ligt era entrato prima in area di rigore prima della battuta del penalty. Ancora Calhanoglu dal dischetto che stavolta non sbaglia e porta avanti i nerazzurri. Nella ripresa la Juve prova a pareggiare, ma Zakaria dalla distanza colpisce il palo e l'Inter tra mille polemiche arbitrali tiene e interrompe la striscia d'imbatriblilità bianconera.