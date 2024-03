Furia Lazio, parla Lotito: “Superati i limiti! Ci faremo valere nelle sedi opportune”

Rabbia Lazio per le tre espulsioni contro il Milan. Silenzio stampa per Sarri. A fine partita è intervenuto il presidente Claudio Lotito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rabbia Lazio per le tre espulsioni contro il Milan. Silenzio stampa per Sarri. A fine partita è intervenuto il presidente Claudio Lotito: "Devono essere altri organismi preposti a valutare, manca l'affidabilità del sistema. Ci devono essere figure terze per i valori dello sport per porre fine a queste situazioni incresciose. C'è un limite oltre il quale non si deve andare. Vengo io a parlare per evitare che vengono strumentalizzate le parole. Ci faremo valere nelle sedi preposte".

"Non ci sono le condizioni per trovare un punto di incontro. Con gli arbitri non parlo, Di Bello non so chi sia, ho visto come ho arbitrato però. E' giunto il momento che la Lega abbia una conduzione terza al di fuori del sistema".

"I confronti con Sarri e altri collaboratori non sono mai per dividere. Ma i risultati non dipendono da noi, ma da fattori esterni e bisogna agire nelle sedi opportune. Massima fiducia in Sarri. Alla squadra ho detto che bisogna guardare avanti, non hanno responsabilità. Bisogna far rispettare le regole. So con quali mezzi istituzionali intervenire. Un messaggio ai tifosi? Abbiate fiducia nei comportamenti della società, sono amareggiati, chi ha visto la partita sa come sono andate le cose. Dobbiamo pensare al futuro sperando che questi episodi non si ripetano, anche se non è la prima volta. Non è giustificabile quello che è accaduto stasera, le regole le devono rispettare tutti. Questa è stata una partita priva di valori sportivi. Non parlo con il rammarico della sconfitta, metteremo in modo un meccanismo per il rispetto delle regole"