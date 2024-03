Furia Lazio, Pellegrini: "Ha vinto l'anti-sportività!", Immobile: "Il vigile non ti fa parlare!"

Animi caldi in campo e ancora di più fuori, alimentati anche delle dichiarazioni decise del presidente della Lazio Lotito nel post partita

Animi caldi in campo e ancora di più fuori, alimentati anche delle dichiarazioni decise del presidente della Lazio Claudio Lotito nel post partita. I calciatori della Lazio si scagliano contro l'arbitro Di Bello anche sui social, con il capitano Ciro Immobile, centravanti anche della Nazionale, risponde ad un post di Luca Pellegrini, che si scusa con i tifosi per l'espulsione, con un commento che non lascia spazio ad interpretazioni.

"Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio" è il post del terzino.

Questa la risposta tra i commenti di Inmobile: "Pure scusa chiedi????? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva c’era il vigile che te lo impediva".