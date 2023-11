Furto a casa Zaccagni e Chiara Nasti: rubati gioielli per quasi 100mila euro

Ladri a casa di Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio e della moglie, l'influencer Chiara Nasti

Ladri a casa di Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio e della moglie, l'influencer Chiara Nasti. La coppia e il figlio di un anno Thiago non erano nell'appartamento quando sconosciuti si sono introdotti nell'immobile in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. I malviventi hanno portato via gioielli per un valore di 70mila euro e contanti, stando al Corriere della Sera.