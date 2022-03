Furto a Firenze: svaligiata la casa di Odriozola, via anche la medaglia della Champions

Il terzino viola abita nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, a poca distanza dal Viola Park.

Non è un buon momento per Alvaro Odriozola. Oltre all'infortunio il giocatore, ormai alcune settimane fa anche se la notizia è uscita solo in queste ore riportata da Quiantella.it, ha subito un furto nella propria abitazione. Il terzino viola abita nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, a poca distanza dal Viola Park. Al calciatore spagnolo sono stati rubati denaro e oggetti di valore. Fra questi la medaglia della Champions League vinta nel 2020 quando era in prestito al Bayern Monaco. A riportarlo è Firenzeviola.it