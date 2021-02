"Furto totale!", radio catalana contro il Real Madrid dopo il rosso a Freuler

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Un rosso dubbio, anzi no un "furto totale". La stampa spagnola e' divisa sull'espulsione di Freuler al 17' di Atalanta-Real Madrid, contestata vigorosamente da Gasperini. L'episodio passa sotto quasi totale silenzio su media vicini al Real, come Marca, mentre As parla di "mancanza di fair play" da parte di Mendy che applaude l'arbitro per l'espulsione dopo essere caduto nel contatto con lo svizzero dell'Atalanta. Lo stesso As dà però spazio alla radiocronaca di Rac1, la principale radio catalana, che ha parlato di "furto totale". "Anche Zidane era perplesso -ha detto Capello a Sky, sottolinea El Mundo. Non era assolutamente rosso, perchè è fuori area, e non è ultimo uomo, se è fallo". Per Sport, "Gasperini rischia di essere squalificato per due giornate", e dunque di non esserci al ritorno a Valdebebas. (ANSA).