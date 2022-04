"Futuro? Non lo so", per Gazzetta è conferma su pista Zaniolo-Juve molto concreta

Una prestazione da star, tre gol e la prima tripletta in carriera in Europa. Nicolò Zaniolo ieri è stato l'uomo copertina della Roma

Una prestazione da star, tre gol e la prima tripletta in carriera in Europa. Nicolò Zaniolo ieri è stato l'uomo copertina della Roma nel 4-0 contro i norvegesi del Bodo/Glimt. La partita perfetta: così l'ha definita anche il numero ventidue giallorosso nel post gara, senza però sbilanciarsi sul futuro. "Io sono sempre pronto. Se resto qui? Non lo so". La Gazzetta dello Sport lo definisce 'uno slancio di sincerità in una serata perfetta che apre scenari già conosciuti'. E tutti portano al progetto di Ital-Juve per la Juventus del futuro.