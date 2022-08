Gabbiadini beffa Sarri: la Lazio con i titolari raggiunta dalla Samp al 92'

Termina con un pareggio, 1-1, la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Lazio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina con un pareggio, 1-1, la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Lazio. Vantaggio biancoceleste firmato da Immobile al 21' su assist di tacco di Milinkovic-Savic. La Lazio si fa acciuffare nel finale da Gabbiadini che batte Provedel al 92': Imbucata di Francesco Caputo per l'ex Southampton che scappa davanti a Marusic e con l'esterno mancino manda alle spalle di Provedel per il pari blucerchiato. Un punto per parte, il primo gol anche della Sampdoria in questo campionato.