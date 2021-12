Gabbiadini, che rinascita. L'agente: "Maglia della Samp una seconda pelle"

Manolo Gabbiadini è uno dei punti fermi della Sampdoria per la seconda parte di stagione. Trascinatore dei blucerchiati nelle ultime settimane con cinque reti nelle ultime cinque giornate di Serie A, l'attaccante classe '91 è oggi il perno dell'attacco di D'Aversa: "Manolo ha dovuto fare i conti con la sfortuna dopo l’ottima annata nella quale andò a segno undici volte - ha detto ai taccuini di 'Sampdorianews' il suo agente, Silvio Pagliari -. Sono imprevisti e momenti che possono capitare nel corso della carriera di un giocatore. Lui però non si è mai abbattuto, ha saputo affrontarli con lo spirito giusto, lavorando duramente per tornare il prima possibile e facendolo in silenzio per poi far parlare, come suo solito, i fatti. Non solo i cinque gol consecutivi ma anche prestazioni importanti. Sta bene e vuole sicuramente continuare così.

La maglia blucerchiata è la sua seconda pelle e Genova la sua seconda casa e dopo tanti anni il suo legame con la Sampdoria è veramente profondo. Non ci dimentichiamo che lo scorso anno abbiamo allungato per altri cinque anni. Gli attestati di stima che gli arrivano fanno piacere e dimostrano quanto tutti lo apprezzino, come giocatore e come uomo".