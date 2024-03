Gaetano-show a Cagliari, Ranieri lo esalta: “Acquisto decisivo, ha tecnica e vede la porta”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 4-2 nello scontro diretto con la Salernitana

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 4-2 nello scontro diretto con la Salernitana: "Pesano tantissimo questi tre punti, perché li abbiamo ottenuti contro una squadra che gioca bene e l'aveva riaperta, sul 3-0 abbiamo mollato un po', pensavamo di averla già chiusa e in Serie A questo non è concesso. Per noi è un segnale importante, abbiamo recuperato giocatori come Shomurodov e Oristanio anche se sui due gol presi dovevamo stare più attenti, è stato un blackout totale ed è stato un peccato perché stavamo controllando bene la partita lasciandogli il possesso per sfruttare quello che ci lasciavano. Mi dispiace tantissimo per questi due gol, qui si vede la squadra matura, invece abbiamo preso due gol che hanno riaperto la partita".

Gaetano come sta?

"Aveva un leggero risentimento all'adduttore, così ho preferito sostituirlo nel corso del primo tempo, è stato un arrivo decisivo perché ha tecnica, serenità e vede la porta, per noi è stato un innesto importante".