Galabinov fa sognare lo Spezia: ad Udine prima storica vittoria in Serie A

Risultato a sorpresa nel recupero della prima di campionato tra Udinese e Spezia. Lo Spezia batte 2-0 la squadra di Gotti grazie ai gol del solito Galabinov, a segno anche dopo la prima rete col Sassuolo. Nella ripresa vano il forcing dei padroni di casa che erano in superiorità numerica per il rosso a Terzi e nel finale in ripartenza arriva anche il raddoppio. Lo Spezia vince dunque la sua prima storica partita in Serie A.