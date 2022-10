Galliani: "Per rivedere Pablo Marì in campo serviranno 3 mesi. Essere atleta lo ha aiutato"

Il tecnico del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Sky Sport dopo l'operazione alla schiena di Pablo Marì

Il tecnico del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Sky Sport dopo l'operazione alla schiena di Pablo Marì, rimasto coinvolto ieri nella follia ad Assago dove è morta una persona: "Lo stop sarà molto lungo. Il professore che lo ha operato parla di due mesi per ripartire con gli allenamenti e penso che per rivederlo in campo serviranno almeno tre mesi. Il giocatore in questo momento dorme, dopo l'anestesia totale, c'è poco da dire. Essere un atleta lo ha aiutato molto, dal punto di vista muscolare, per far sì che le conseguenze non siano state più gravi".