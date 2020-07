Gara divertente a San Siro: nerazzurri in vantaggio con il Bologna al 45'

L'Inter è in vantaggio 1-0 sul Bologna alla fine del primo tempo. Bella gara a San Siro: al 22' i padroni di casa si portano in vantaggio con il 20° gol in Serie A di Romelu Lukaku. Da registrare una grandissima occasione per il pareggio del Bologna con Orsolini al 34' della prima frazione, ma è decisivo Handanovic. Al 45' è 1-0 per i nerazzurri