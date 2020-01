Gara emozionante a San Siro: il Milan (dopo i supplementari) vola in semifinale

Finisce 4-2 il match tra Milan e Torino: i rossoneri si qualificano alle semifinali di Coppa Italia dove troveranno la Juventus. Gara entusiasmante a San Siro, ci sono voluti i tempi supplementari per decretare un vincitore.

Nel primo tempo i rossoneri si portano in vantaggio grazie alla rete di Bonaventura al 12'. I padroni di casa non riescono a trovare la rete del raddoppio e i granata siglano il pareggio: Bremer al 34' trova il gol del 1-1. Nella seconda frazione arriva il vantaggio dei granata, ancora Bremer porta i suoi sul 2-1. Al 91' Calhanoglu firma il 2-2 evitando la beffa alla squadra di Pioli. Ai supplementari, i rossoneri sono più in palla: al 106' Calhanoglu realizza la sua personale doppietta, chiude i giochi al 108' Ibrahimovic che porta il Milan in semifinale.