Gara intensa e combattuta al Penzo: l’Empoli chiude il primo tempo avanti contro il Venezia

Si è da poco concluso il primo tempo di Venezia-Empoli. Al termine dei primi 45 minuti i toscani sono in vantaggio grazie alla rete di Zurkowski.

Inizia con il turbo la squadra di Andreazzoli, che nei primi 15 minuti si presenta spesso e volentieri nell'area di rigore dei lagunari, con almeno 3-4 conclusione verso la porta. Bravissimo Lezzerini sul colpo di testa ravvicinato di Pinamonti. Resta immobile invece il portiere dell'Empoli pochi minuti più tardi sul tiro a giro di Zurkowski che termina fuori di un soffio. Il Venezia risponde con Aramu: il numero 10 punta la porta e calcia, Vicario mette in angolo. Primo squillo dei padroni di casa. Dopo 25 minuti l'Empoli passa meritatamente in vantaggio: cross di Bandinelli, sul secondo palo arriva Zurkowski di gran carriera. Il centrocampista si coordina e calcia al volo: nulla fare per Lezzerini. Zanetti è costretto a cambiare qualcosa e manda in campo Vacca e Okereke al posto di Tessmann e Kiyine. Nel finale di primo tempo la gara diventa nervosa e l'arbitro è costretto a tirare fuori più volte il cartellino giallo per calmare gli animi.