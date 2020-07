Gara spettacolare al Via del Mare: è parità tra Lecce e Lazio al 45'

E' 1-1 tra Lecce e Lazio, nel 31° turno di Serie A. Gara spettacolare a Via del Mare con i biancocelesti subito in vantaggio con il gol al 5' di Felipe Caicedo che approfitta di un erroraccio del portiere leccese Gabriel. Al 30' i padroni di casa pareggiano i conti con Babacar perfettamente servito da Falco. Al 47' grande occasione per i pugliesi per il sorpasso, fallo di mano di Patric in area di rigore, ma Mancosu manda alle stelle il penalty. Finisce così il primo tempo.