Garanzini esalta la Juve: "Con questa vittoria cambiano le prospettive"

Gigi Garanzini, sulle colonne odierne de La Stampa, ha analizzato la vittoria della Juventus definendola “un'impresa in piena regola. La Juve l'ha costruita in due tempi, accettando nel primo la superiorità dell'Inter, di intenzioni e di manovra, e nel secondo, una volta trovata la fiducia che serviva, colpendo implacabilmente e, a gioco lungo, a ripetizione. Due reti propiziate da Kostic, imprendibile sia sullo scatto che in progressione, e finalizzate l'uno da Rabiot con un colpo da biliardo, e il secondo da Fagioli con la freddezza del veterano. Ma cambia soprattutto la percezione. Se una squadra ridotta ai minimi termini di organico, ma innervata al meglio dai giovani, si dimostra capace di mettersi alle spalle il triste, recentissimo passato, dovrebbe essere ragionevolmente capace anche di andare oltre. Come, in fondo, con Allegri alla guida, è già accaduto”.