Gare a porte chiuse? La Lazio dà ai tifosi la chance di essere allo stadio con una foto

In attesa di sapere cosa ne sarà del campionato di Serie A, la Lazio ha pronta una novità per i tifosi biancelesti che non potranno essere all'Olimpico in caso di ripresa della Serie A per via dell'emergenza Coronavirus: "Daremo a chi lo vuole la possibilità di essere comunque presenti allo stadio grazie alla loro immagine ed alla loro foto, che verrà applicata sul posto di ciascuno. Sul sito ufficiale stiamo allestendo una pagina dedicata a questa iniziativa: basterà registrarsi, tutti i tecnicismi saranno tempestivamente comunicati” Ad annunciare l'iniziativa è Stefano De Martino, responsabile della comunicazione biancoceleste.