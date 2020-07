Gasperini ammette: "La vittoria col Napoli è stata la più importante per la classifica"

"Le ultime 4 vittorie mi hanno regalato tutte soddisfazioni, per la classifica l'ultima col Napoli è stata la più importante, ma iniziare in questo modo dopo la sosta era quando di meglio potevamo iniziare e sperare". A parlare è Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Cagliari è tornato sulla vittoria conquistata giovedì sera contro il Napoli. "Le partite hanno tante facce, in questo momento le condizioni sono anche diverse: non c'è pubblico, si gioca ogni tre giorni e poi ci sono partite che hanno problematiche diverse perché il valore degli avversari è diverso. Si tende sempre a giudicare una parte delle gare, ma globalmente i risultati ottenuti sono meritati".