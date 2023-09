Gasperini: "Commisso un maleducato, quando apre bocca è come scoperchiare un tombino"

Continua la polemica a distanza tra il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

Continua la polemica a distanza tra il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Dopo il "vaffa" del patron viola nel post gara della sfida di domenica vinta dalla formazione di Vincenzo Italiano per 3-2 al Franchi, ripreso da un tifoso, ieri è arrivata la replica dell'allenatore nerazzurro, che nella conferenza stampa post partita, della sfida di Europa League contro il Rakov, non ci è andato leggero nei confronti dello stesso Commisso: "Commisso è un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino.

Non voglio neanche rispondergli, ho sempre difeso l'Atalanta e non ho mai offeso nessuno".