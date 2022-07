Gasperini contro l'Atalanta: "Fermi sul mercato anche con le Champions. Boga? Un solista..."

Gian Piero Gasperini è tornato sui motivi della flessione dei nerazzurri nel corso dell'ultima stagione, criticando le scelte di mercato da parte dei Percassi

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è tornato sui motivi della flessione dei nerazzurri nel corso dell'ultima stagione, criticando le scelte di mercato da parte dei Percassi: "Nuove energie ci avrebbero aiutato. Un campione avrebbe portato entusiasmo e stimolato la competitività. Abbiamo avuto delle cessioni importanti, introiti notevoli dalla Champions, ma siamo rimasti molto statici, soprattutto davanti. Negli ultimi due anni, con le risorse a disposizione, era il momento giusto per immettere un nuovo campione come Gomez e Ilicic. Sono arrivati altri profili. Non è stato fatto ciò che chiedevo e ci siamo ritrovati a fare tic-toc al limite per 60 minuti. E in contropiede ci facevano gol".

"Boga? Il problema di Boga è il costo. Fosse costato quanto l'ha pagato il Sassuolo, tutti saremmo contenti. È stato pagato come un campione decisivo ma al momento è un giocatore individuale e basta. Ma è giovane, imparerà".