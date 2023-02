Gasperini e la svolta in quella gara col Napoli: "E' stato un processo difficile"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare le sue sette stagioni in nerazzurro

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare le sue sette stagioni in nerazzurro: "Tanti per anni pensavano che facessimo marcature a uomo, ma non è mai stato così. Il principio era quello di accorciare in avanti e andare a prendere l'avversario che giocava davanti. Col Pescara di Galeone eravamo l'unica squadra che giocavamo a zona, da lì mi si è aperto un mondo: andare ad attaccare l'avversario, non aspettare che perdessero palla loro, ma andarla noi a conquistare. Il 3-4-3 l'ho scoperto andando in giro anche in squadre d'Europa, vidi l'Ajax giocare con questo sistema. La difesa a tre era una novità in Italia, al di là delle squadre bloccate che magari giocavano chiuse dietro".