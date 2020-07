Gasperini, frecciata a Conte: "I secondi sono i primi dei perdenti? Non per l'Atalanta..."

Nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha tirato anche una frecciatina ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter, che ieri sera nel post partita del pareggio contro la Fiorentina ha dichiarato che arrivare secondi è soltanto essere il primo dei perdenti: "In questo momento siamo al secondo posto, sarebbe un grandissimo risultato per noi. Per chi lotta per lo Scudetto magari è essere il primo dei perdenti ma noi non siamo mai arrivati secondi e per questo sarebbe bello. Ci proveremo in tutti i modi, sarebbe un grande successo".