Gasperini furioso con gli arbitri, la moviola della Gazzetta: "L'errore non è annullare il gol"

Hanno fatto molto discutere le decisioni arbitrali in Atalanta-Roma 2-2. Questa la moviola proposta da La Gazzetta dello Sport, in particolare sull’autorete di Cristante per il 2-2: “È un vero pasticcio (ammesso più tardi anche dai vertici arbitrali). Nasca del VAR informa errati del fuorigioco di Palomino, dietro al romanista. L’argentino, però, non tocca la palla. Il fuorigioco, dunque, può essere attivo (Palomino disturba Cristante) o passivo (il gol sarebbe buono), ma il compito di decidere non spetta al VAR, quanto all’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al monitor. Nasca, invece, fa annullare direttamente la rete. Errore procedurale, mentre è molto soggettiva l’interpretazione sulla punibilità o meno dell’offside. Ci sono elementi sia per dire sì che no”.