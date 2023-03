Gasperini: "L'Atalanta non è mai mancata, neanche nella sconfitta con il Napoli”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono 27 giornate che siamo in zona Europa. Siamo stati a lungo in zona Champions, siamo scivolati nelle ultime tre domeniche, siamo comunque nella zona europea e speriamo di poterci stare fino alla fine".

Questa partita può essere la svolta?

"Credo che ci abbia dato tre punti importanti per come abbiamo giocato e per come si è sviluppata la partita. Già chiudere sul pareggio il primo tempo non avrebbe rispecchiato la gara. L'abbiamo ribaltata ed è una bella soddisfazione, soprattutto in casa. Ciò che rimane importante è il tipo di prestazione fatta".