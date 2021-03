Gasperini non lascia l'Atalanta: "Mi sento a casa, insieme diventeremo ancor più forti"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un'intervista a L'Eco di Bergamo, nella quale ha parlato anche del futuro: "Qui mi sento a casa e vedo un'Atalanta più forte nei prossimo anni. La Champions ci ha migliorato dal punto di vista tecnico e mentale e il club è cresciuto economicamente. Tra le concorrenti vedo problemi economici, noi abbiamo bilanci fortissimi: adesso dobbiamo sfruttare questo vantaggio. Non servono colpi last minute, non sono funzionale. Le operazioni giuste sono quelle tipo Romero, Maehle e Pessina. Stiamo giù programmando, al momento solo Inter e Juve hanno qualcosa in più di noi".