Gasperini si lamenta del mercato: "Non mi aspettavo di trovarmi oggi un'Atalanta così..."

Gian Piero Gasperini ha parlato del momento dell'Atalanta e del mercato del club bergamasco

Gian Piero Gasperini ha parlato del momento dell'Atalanta e del mercato del club bergamasco. "Non mi aspettavo di trovarmi così, però ci sono delle alternative. Arriviamo comunque una nostra identità. Lookman ha iniziato questa settimana, ho avuto una buona impressione, ora dobbiamo cercare di inserirlo"

In questo momento è più facile ringiovanirsi o rafforzarsi?

"So bene quali sono gli input dati, poi bisogna cercare di realizzarli. Ci sono due direttori sportivi, Luca Percassi lavora notte e giorni, io ho la massima fiducia sulle indicazioni date. Siamo vicini a una delle strade? Non so dirti, qualcosa succede. Io l'altra sera ho detto una cosa banale, in molti poi ci hanno ricamato su. Ci si aspettava di più? Forse sì, ma tutti qua dentro. Se non si è potuto fare magari lo si farà in questi giorni. Ma ricamarci su fa parte del gioco".