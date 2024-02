Gattuso è già in crisi a Marsiglia: inizia a diffondersi l'hashtag #Gattusout

La stampa concede qualche attenuante a Gattuso; nonostante i voti bassi dei quotidiani (3,5 da La Provence, 5 da L'Equipe

Il Marsiglia è ufficialmente in crisi dopo la sconfitta rimediata ieri sera nel posticipo contro il Lione. La squadra di Gattuso non vince da un mese e mezzo in Ligue 1 (quattro partite consecutive, ultimo successo il 17 dicembre contro il Clermont, 2-1) ed è anche fuori dalla Coupe de France, eliminata dal Rennes la scorsa settimana.

Come accade sempre, a finire nell'occhio del ciclone è soprattutto il tecnico: Gennaro Gattuso è approdato in panchina il 27 settembre al posto del dimissionario Marcelino e aveva raccolto subito buoni risultati, ma nelle ultime settimane è cambiato tutto. E così, l'allenatore italiano appare tra i trend su X (l'ex Twitter): diversi tifosi criticano le sue tattiche, il posizionamento dei giocatori e la sua mancanza di impatto sulla squadra. Cominciano a fioccare anche gli appelli per la sua partenza (dietro l'hashtag #Gattusout) a poco più di quattro mesi dal suo arrivo. L'ex centrocampista, però, non è l’unico ad essere oggetto di critiche: nel mirino ci sono anche la scarsa qualità della squadra, lo stipendio di Pablo Longoria e l'assenza del proprietario Frank McCourt.

La stampa concede qualche attenuante a Gattuso; nonostante i voti bassi dei quotidiani (3,5 da La Provence, 5 da L'Equipe), la sensazione è che i problemi siano tanti: "Dagli allenatori ai giocatori, tutti devono guardarsi rapidamente allo specchio e fare autocritica, per cercare di salvare ciò che può ancora essere salvato"..

Al termine dell'incontro, Gattuso si è assunto parte della responsabilità della nuova battuta d'arresto del Marsiglia, mostrandosi però orgoglioso: "Bisogna essere esigenti, io sono una persona responsabile e non voglio cercare scuse. Penso che non si debba parlare di fortuna o sfortuna. D'altra parte una cosa è certa: è che nessuno ci ha dominato da quando sono arrivato qui". Sotto contratto fino al 2024, Gattuso ha un'opzione per il rinnovo automatico per un'altra stagione nel caso l'OM finisca tra le prime quattro della Ligue 1. Dopo 20 giornate è attualmente 8°, a sei punti dal Lille, quarto. L'impresa non è proibitiva.