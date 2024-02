Gattuso torna in Serie A? E’ un’idea del Torino se parte Juric: piace molto a Cairo

Gennaro Gattuso può essere il prossimo allenatore del Torino. Fabrizio Romano fa sapere che il tecnico del Marsiglia è nella lista di Cairo dato che Juric ha annunciato l'addio in caso di mancata qualificazione in Europa. In tal caso, ecco Gattuso. L'ex allenatore del Napoli può essere un'idea dei granata per la prossima stagione.

🚨🟤 Understand Gennaro Gattuso is one of the most appreciated managers on Torino list for next season.



It will depend on Ivan Jurić decision on future steps — and of course on what Gattuso and OM decide as next step.



…but Torino appreciate Gattuso, for sure.