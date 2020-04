Gazzetta - Buffon rinnoverà ancora: la Juve lo conferma per dare una mano a Sarri

42 anni e non sentirli: Gianluigi Buffon potrebbe continuare a giocare nella Juventus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in inverno gli è stato proposto l'ennesimo rinnovo di contratto. Motivi tecnici alla base ma non solo: il quotidiano spiega che la Juve pensa a Buffon anche per dare una mano a Sarri che inizialmente ha spesso avuto bisogno dei senatori per lo spogliatoio. Proprio come Buffon.