Gazzetta - Ibra, clamorosa suggestione Inter: spunta lo svedese come vice Lukaku, c'è anche uno juventino

L'Inter cerca un vice Lukaku, i nomi sono tanti, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport alla lista ne aggiunge altre molto suggestivi. Oltre a Lasagna e Giroud, spunta Keita ma non solo. Si parla di Ibrahimovic, accostato anche al Napoli, che a breve andrà in scadenza coi LA Galaxy. Ma si parla anche di Mandzukic, che la Juve ha messo in vendita diversi mesi fa. Tutte ipotesi valida in attesa di gennaio.