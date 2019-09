Gazzetta - Inter, che tensione nello spogliatoio: Lukaku e Brozovic quasi alle mani dopo lo Slavia!

L'Inter ha vinto le prime tre partite di campionato ed è da sola in vetta alla classifica, ma il deludente pareggio di martedì con lo Slavia Praga a San Siro, in Champions League, ha fatto sì che nello spogliatoio si creassero delle tensioni. In particolare - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic.

LO SCONTRO - Nel post-partita, infatti, il nuovo arrivato avrebbe chiesto alla squadra di seguire di più Conte per essere più offensivi. Un discorso rivolto alla squadra, che però il centrocampista croato ha preso sul personale. Tra i due - riferisce la Rosea - sono volate parole non proprio amichevole e addirittura si sarebbe sfiorato il contatto fisico. I due sono stati divisi dai compagni, non si sono sfiorati, ma non si parlano. Nessun chiarimento all'orizzonte.