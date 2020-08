Gazzetta - L'Inter sogna Messi dopo le voci dalla Spagna: deve battere concorrenza di 2 top club

Le voci dalla Spagna corrono veloci e arrivano anche in Italia. Messi che dice a Koeman che vede il suo futuro altrove e non a Barcellona è un assist invitante per l'Inter, che spera nel grande colpo argentino. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel giorno della finale di Europa League, spiega che l'affare è molto complicato, ha costi enormi, ma l'Inter ci spera, ora più che mai, sapendo anche di dover accettare la folta concorrenza. Su Messi, infatti, ci sono anche Manchester City e Psg.