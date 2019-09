Gazzetta - La Juve giocherà 5 volte alle ore 15 fino a Natale per favorire il mercato asiatico: la Lega gradisce

Fino alla sosta natalizia, la Juventus scenderà in campo 5 volte nell’insolita fascia pomeridiana delle ore 15, precisamente nelle trasferte contro Fiorentina (sabato 14), Lecce (26 ottobre), e Atalanta (23 novembre) e poi in casa con la Spal (28 settembre) e l’Udinese (15 dicembre). In più ci sarà il match alle 12.30 del 1° dicembre, allo Stadium con il Sassuolo. Strano per una squadra che fino alla scorsa stagione giocava prevalentemente di sera, ma assolutamente non casuale. Il motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, è legato alla volontà della Juventus di espandersi nel mercato asiatico. Giocando alle 15, le partite dei bianconeri saranno visibili in tv in prima serata in Indonesia, alle 20, e in Cina alle 21 (alle 22 in Corea del Sud). Una soluzione gradita anche dalla Lega Calcio, perché può proporre all’estero un prodotto più attraente e più appetibile, favorendo la vendita dei diritti televisivi.