Gazzetta - La Roma vuole Higuain ma per lo stipendio serve l'aiuto della Juve: la situazione

"L’idea Gonzalo Higuain intriga Gianluca Petrachi, ma la Roma non intende investire più di 4,5 milioni per l’ingaggio dell’argentino. Servirebbe quindi una ricca buonuscita/incentivo all’esodo da parte della Juventus per coprire stipendio. Riflessioni in corso". Lo scrive l'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter.

L’idea Gonzalo #Higuain intriga Gianluca #Petrachi, ma la #Roma non intende investire più di 4,5 milioni per l’ingaggio dell’argentino. Servirebbe quindi una ricca buonuscita/incentivo all’esodo da parte della #Juventus per coprire stipendio. Riflessioni in corso. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 30 giugno 2019