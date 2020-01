Gazzetta lancia l'allarme Juve: "Subisce un gol a partita, non accadeva da Delneri"

Ventuno gol subiti in ventuno partite: è questo il dato allarmante per La Gazzetta dello Sport relativo alla stagione della Juventus e al suo percorso in campionato. La squadra di Sarri ha rimediato un gol a partita, non accadeva dai tempi di Delneri, si parla di dieci anni fa. Un piccolo campanello d'allarme per una squadra che resta prima in classifica ma che continua ad avere difficoltà di rendimento e non ha ancora trovato solidità difensiva.