Gazzetta - Sensi scalda i motori, in due a rientrano in vista del Napoli

Si avvicina il ritorno del campionato, con il Napoli che si ritroverà il 6 gennaio a misurarsi contro l'Inter di Conte. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, ha analizzato la situazione proprio in casa nerazzurra specificando come sia più che possibile ritrovare Sensi in campo: dopo aver saltato nove partite di campionato per un problema all’adduttore della coscia destra è rientrato prima di Natale, esattamente nel finale della sfida casalinga contro il Genoa. Sono disponibili anche Barella e Sanchez, sicuri assenti - si legge - Asamoah e D'Ambrosio