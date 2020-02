Gazzetta su Douglas: "In forma non si prende, nel 2018 Sarri perse lo scudetto anche per lui..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Douglas Costa, un giocatore che con i suoi dribbling è sempre decisivo e difficile per chiunque da marcare. Il quotidiano scrive: "Se è in forma non si prende e Sarri lo sa bene perché il suo Napoli ha perso lo scudetto 2018 anche per le libere interpretazioni di Douglas, decisivo in quella primavera con gol e dribbling. In questo campionato si è visto a intermittenza". In realtà due anni fa lo scudetto sfumò per altri e noti motivi e non solo per aspetti tecnici.