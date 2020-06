Gazzetta su Sarri: "Quando parla sembra Allegri che ricordava sempre una cosa..."

Commentando le parole di vigilia di Maurizio Sarri in vista della gara contro il Napoli, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Sembra quasi di sentire Massimiliano Allegri, che ricordava sempre come per la Juventus vincere sempre sembrava cosa scontata, invece non lo è affatto. Sarri ha già perso la finale di Supercoppa con la Lazio e non si fida della sua ex squadra, il Napoli, che l’ha battuto in campionato".