Gazzetta - Tre dubbi per Longo col Napoli: l'ex Verdi non dovrebbe partire dal 1'

Il Torino sarà il prossimo avversario del Napoli in Campionato. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sono principalmente tre i dubbi di Longo, uno per reparto. Il primo in difesa,d ove il tecnico dovrà scegliere tra Lyanco e Bremer. Sugli esterni viaggiano verso il San Paolo De Silvestri e Ansaldi, mentre nel mezzo Rincon e Baselli sono sicuri di un posto. Il secondo ballottaggio è tra Lukic e Berenguer. In attacco accanto a Belotti uno tra Zaza ed Edera: è duello alla pari. Verdi ad oggi è lontano dall’undici”.