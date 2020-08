Genoa ancora senza allenatore: si insiste per Italiano, due le alternative

Il Genoa, nonostante le parole del presidente dello Spezia, continua a puntare con decisione su Vincenzo Italiano, fresco di promozione conquistata con lo Spezia. Nel caso in cui però la trattativa non dovesse andare in porto, Preziosi punterebbe su Rolando Maran, allenatore ancora in attesa di una nuova panchina dopo l'esonero dal Cagliari. Sullo sfondo una chiamata a Liverani, che però al momento non è in corsa per il ritorno al Grifone.