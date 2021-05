Genoa-Atalanta e Spezia-Torino in campo alle 15: le formazioni ufficiali

NAPOLI CITTA' TENNIS IN CAMPANIA: ARRIVA L'OPEN CITTÀ DI POZZUOLI Dal 31 maggio e fino al 13 giugno il Pozzuoli caro al presidente Antonio Laezza ospiterà quanti tra i migliori interpreti del circuito nazionale open Dal 31 maggio e fino al 13 giugno il Pozzuoli caro al presidente Antonio Laezza ospiterà quanti tra i migliori interpreti del circuito nazionale open GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI NON VA OLTRE LO 0-0 COL FROSINONE: AGGANCIATA LA ZONA PLAY OFF Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Frosinone per 0-0 nel recupero della 16esima giornata di campionato Primavera 2 al Campo Sportivo di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Frosinone per 0-0 nel recupero della 16esima giornata di campionato Primavera 2 al Campo Sportivo di Cercola