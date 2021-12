Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Malinovskyi-Miranchuk dietro Zapata

Sono state ufficializzate le formazioni di Genoa-Atalanta, match delle 20.45 valido per il 19° turno di Serie A. Rispetto alle indicazioni della vigilia, Shevchenko alza capitan Criscito come quinto di centrocampo e schiera Bani in difesa, con la coppia Ekuban-Destro davanti. Parecchi e sorprese invece nell'undici di Gasperini a cominciare dalla porta dove ci sarà Sportiello. Sulle fasce agiranno Hateboer e Zappacosta, davanti Malinovskyi-Miranchuk alle spalle di Zapata.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Portanova, Criscito; Destro, Ekuban.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata