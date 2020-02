Genoa avanti di due gol e di un uomo al 45': il Grifone domina sul Bologna al Dall'Ara

Il Genoa è in vantaggio sul campo del Bologna per 2-0 al termine del primo tempo. A segno uno dei volti nuovo del Grifone, il difensore Soumaoro. Al minuto 28' Radovanovic recupera un bel pallone e serve Masiello sul secondo palo. Tiro-cross dell'ex Atalanta che trova il centrale arrivato dal Lille: deviazione vincente e gol del vantaggio. Al 44' arriva l'eurogol di Sanabria: parte dalla trequarti, coast to coast fino a calciare da dentro l'area piccola, Skorupski non può nulla. Da registrare l'espulsione di Schouten per un fallo bruttissimo su Behrami al 33'.