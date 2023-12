Genoa avanti sull'Empoli grazie a Malinovskyi: a Marassi è 1-0 all'intervallo

Il Genoa è avanti 1-0 alla fine del primo tempo contro l'Empoli grazie ad uno straordinario gol, il secondo consecutivo, di Ruslan Malinovskyi.

Il Genoa è avanti 1-0 alla fine del primo tempo contro l'Empoli grazie ad uno straordinario gol, il secondo consecutivo, di Ruslan Malinovskyi. Nei primi 45' gli uomini di Gilardino, che per l'occasione ritrova Retegui dal 1', gestiscono piuttosto bene il gioco pur lasciando spesso l'iniziativa agli azzurri.

La squadra di Andreazzoli però è raramente pericolosa, eccezion fatta per una bella azione individuale di Daniel Maldini che si chiude con un tiro alto di poco. Le altre occasioni sono però tutte per il Genoa, con Messias che colpisce una traversa prima del bellissimo gol del vantaggio dell'ex Atalanta: Badelj lavora un pallone al limite dell'area e scarica per lo stesso Malinovskyi che carica il mancino e trova una traiettoria imprendibile per Berisha. Dopo 45 minuti di gioco a Marassi Genoa-Empoli è 1-0.