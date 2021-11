Genoa, Ballardini ancora in bilico: Pirlo in pole, Gattuso tra le alternative

Il futuro di Davide Ballardini è ancora incerto. La prossima sfida in casa dell'Empoli, altro scontro diretto prima della sosta, potrebbe essere decisivo, ma come riporta Il Secolo XIX non si possono escludere sorprese nelle prossime ore. Da qualche giorno è balzato in pole il nome di Andrea Pirlo, ma l'ex tecnico della Juve non ha esperienza di lotta per la salvezza, anche se lo scorso anno, all'esordio da allenatore, ha fatto comunque una buona stagione. Le alternative sono rappresentate da Maran, Gattuso e Donadoni ma tutti al momento molto indietro, compreso Nicola.