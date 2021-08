Genoa, caccia ad un attaccante prima del Napoli: parte l'assalto a Caicedo

Il Genoa si fa avanti per Felipe Caicedo. Alla ricerca di un attaccante, il club di patron Preziosi - rivela Tuttomercatoweb.com - ha allacciato i contatti per l'acquisto dell'attaccante classe '88. Dal canto suo, Caicedo in questo momento non ha però ancora sciolto le riserve su questa possibilità. Non è del tutto convinto e resta in attesa anche di altre soluzioni.