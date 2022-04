Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ekuban dal 1'. Keita-Joao Pedro per Mazzarri

Sono ufficiali le formazioni della sfida salvezza delle 18 tra Genoa e Cagliari.

Sono ufficiali le formazioni della sfida salvezza delle 18 tra Genoa e Cagliari. Blessin schiera Ekuban al centro dell'attacco supportato alle spalle da Amiri con Portanova e Galdames sulle fasce. A centrocampo rientra Sturaro al fianco di Badelj mentre Frendrup, Bani, Ostigard e Vasquez compongono la linea a protezione della porta di Sirigu. Risponde Mazzarri con Keita Balde al fianco di Joao Pedro in attacco e Bellanova e Dalbert sulle corsie laterali. In difesa davanti a Cragno c'è una linea a tre con Altare, Ceppitelli e Carboni mentre in mediana spazio a Deiola, Grassi e Marin.

Genoa (4-2-3-1) Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Galdames; Ekuban.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.